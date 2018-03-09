За минувшие сутки боевики совершили 3 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Вследствие вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.
На луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Луганского.
На донецком направлении укрепления ВСУ неподалеку Авдеевки оккупанты обстреляли из 82-мм минометов.
Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие.
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