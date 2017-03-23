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Верховная Рада Украина внесла изменения в закон «О предотвращении коррупции», которыми обязала подавать электронные декларации представителей общественных объединений, но освободила от этого некоторые категории военнослужащих.

Как передает корреспондент ForUm’а, за принятие соответствующего законопроекта №6172 «О внесении изменения в статью 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции» проголосовали 268 народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что документом предполагалось установить, на кого из военнослужащих не распространяется закон «О предотвращении коррупции».

В частности, он не распространяется на военнослужащих воинской службы по призыву по мобилизации, воинской службы по контракту лиц рядового состава, воинской службы по контракту лиц сержантского и старшинского состава, воинской службы по контракту лиц младшего офицерского состава, воинской службы (обучения) курсантов высших военных учебных заведений, а также высших учебных заведений, имеющих в своем составе военные институты, факультеты военной подготовки, кафедры военной подготовки, отделения военной подготовки.

Вместе с тем, во время обсуждения данного документа, были поддержаны ряд правок. В частности, парламентарии поддержали правку народного депутата Татьяны Чорновол, предполагающую обязать подачу е-деклараций еще целым рядом лиц.

«Прошу обязать подавать е-декларации следующие категории: кандидаты в депутаты всех уровней, лица наблюдательного совета государственных банков, государственных предприятий. Члены общественных советов при государственных структурах. Отмечу – деятельность этих лиц имеет коррупционный риск. Поэтому я прошу поддержать подачу этими категориями е-декларации», - отметила она, озвучивая поправку с места.

Также, по ее словам, в эту категории включили «антикоррупционеров, которые получают целевые средства на реализацию антикоррупционной государственной политики».

Вместе с тем, она попросила исключить из этого списка СМИ.

«Логика очень простая. У нас есть прекрасный законопроект, который мы должны проработать и принять. Это (законопроект. – Ред.) о прозрачности медиасобствнеников. Там это расписано куда более четко и охватывает куда более широкий круг лиц», - резюмировала политик.

Также парламентарии поддержали ряд других правок. 
Мария Пастернак, ForUm

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