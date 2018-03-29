Президент РФ Владимир Путин впервые публично поддержал введение режима прекращения огня на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

«Это важное заявление. В течение войны перемирие (как правило, по инициативе Украины), объявляли 12 раз. Это - тринадцатая попытка. Ни разу перемирие не соблюдалось другой стороной. Но на время перемирия интенсивность обстрелов уменьшалась, а это значит, сохранены жизни военных и гражданских», – отметила она.

По словам Геращенко, украинская сторона и Президент всегда публично поддерживал перемирие и делал соответствующие заявления. «Ни разу не было публичного заявления Путина, хотя именно от его команды зависит поведение боевиков, их способность соблюдать тишину. Это заявление «нормандской четверки» в поддержку «пасхального» перемирия, которое должно начаться с 30 марта, едва ли не первое подобное публичное заявление», – подчеркнула она.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о введении режима прекращения огня с 30 марта.

29 марта лидеры стран «нормандской четверки» выступили с совместным заявлением, в котором приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю пасхальных праздников и потребовали ее тщательного соблюдения.