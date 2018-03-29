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Украинские пограничники действовали в отношении задержанных 25 марта в Азовском море членов экипажа российского рыболовного судна «Норд» «сродни сомалийским пиратам». Об этом в Twitter сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«В связи с задержанием 25 марта украинскими пограничниками в Азовском море российского рыболовного судна «Норд» с 10 членами экипажа полагаем необходимым заявить следующее

«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан Российской Федерации. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам», – заявила она.

По словам Захаровой, экипаж судна якобы имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы «в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства».

«Рассматриваем акцию Киева как попытку отомстить жителям Крыма за их сознательный выбор в пользу возвращения в состав России, сделанный в марте 2014 года. Требуем немедленного освобождения членов экипажа и возврата судна «Норд» законному владельцу», – сообщила она.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта корабль морской охраны Государственной пограничной службы в части украинских вод Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель под флагом РФ, на борту которого находился экипаж из 10 человек.
ForUm

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