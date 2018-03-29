Максимальная концентрация нервно-паралитического вещества, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, обнаружена у входной двери дома в Солсбери, где он проживал.

Об этом говорится в сообщении полиции о ходе расследования, передает Украинская правда.

«По результатам детальной судебной и научной экспертизы детективы считают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу. Специалисты обнаружили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на данный момент на входной двери», - заявила полиция.

«На данном этапе нашего расследования мы считаем, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом от их входной двери. В связи с этим мы сконцентрируем значительные усилия по их адресу и рядом», - заявил заместитель помощника комиссара Дин Хайдон.

Следы яда, как известно, были обнаружены в других местах, но в более низких концентрациях, чем по домашнему адресу.

Как известно, в день отравления отец и дочь поехали в центр города Солсбери, остановились на автостоянке Сэйнсбери и отправились в паб Bishops Mill и в ресторан Zizzi.

Следы нервно-паралитического газа были обнаружены на машине Скрипаля, в ресторане и в пабе.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

Сейчас к высылке российских дипломатов присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств.