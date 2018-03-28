Украинский пранкер Никита Кувиков (Евгений Вольнов), распространявший ложную информацию о количестве жертв на пожаре в Кемерово, объявлен в международный розыск по обвинению в разжигании ненависти и вражды.

«Кувиков объявлен постановлением следователя в международный розыск», - сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Она добавила, что согласно ходатайству следователя, пранкеру предъявлено заочно обвинение по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). Наказание по данному обвинению предусматривает штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

По словам Царевой, Басманный суд санкционировал арест Кувикова. Срок ареста пранкера составляет два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ.

Ранее в среду Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении уголовного дела против Кувикова.

По данным следствия, он распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово «с целью дестабилизации ситуации в регионе». Он звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя «заведомо ложную информацию» и вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших.

Напомним, ранее СК РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Сам пранкер в комментарии СМИ объяснил публикацию данных о «300 погибших» в Кемерово. «Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого», — заявил Вольнов.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.