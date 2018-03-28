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В РФ обвинили украинского пранкера в распространении слуха о 300 погибших в Кемерово 62
27 марта. Картина дня 63

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, котрого обвиняют в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово, сообщается на официальном сайте СК РФ. 

«По результатам проведенной проверки следователями Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды) в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети интернет как «Евгений Вольнов», – говорится в сообщении.

По данным СК РФ, указанное лицо публично, с использованием сети интернет и средств массовой информации «распространяло недостоверные сведения о количестве погибших при пожаре в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию».

Также отмечается, что следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде ареста заочно. В СК подчеркнули, что а ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Напомним, ранее СК РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово.

Сам пранкер в комментарии СМИ объяснил публикацию данных о «300 погибших» в Кемерово. «Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого», — заявил Вольнов.
ForUm

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