Следственный комитет РФ обвинил украинского пранкера Евгения Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара в Кемерово, сообщается на официальном сайте СК РФ.



«Установлен гражданин иностранного государства, который распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации в регионе. Речь идет о телефонных звонках в медицинские учреждения и государственные органы лица, известного в сети интернет как пранкер Евгений Вольнов. Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре.

Пранкер в комментарии РБК объяснил публикацию данных о «300 погибших» в Кемерово. «Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого», — заявил Вольнов.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.





