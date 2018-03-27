Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно документу, в день траура на всей территории страны необходимо приспустить государственные флаги РФ, правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ поручено принять необходимые меры по оказании помощи семьям погибших и пострадавшим.

Кроме того, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, среди них – 41 ребенок.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание. Позже был задержан охранник, который при получении сигнала о возгорании отключил систему оповещения.