Антимонопольный комитет оштрафовал крупнейшего производителя хлеба и хлебобулочных изделий компанию «Киевхлеб» на 219 тыс. гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в связи с использованием для торта «Сказочный ключик» оформления упаковки, похожей на оформление упаковки торта «Золотой ключик» производства кондитерской корпорации Roshen.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«Оштрафовано ПАО «Киевхлеб» на 219 тыс. грн за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного статьей 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», посредством использования в хозяйственной деятельности оформления упаковки кондитерского изделия-торта «Сказочный ключик», похожего на оформление упаковки кондитерского изделия-торта «Золотой ключик» производства дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «Рошен», - говорится в сообщении.

В АМКУ заявили, что «Рошен» начала раньше использовать соответствующее оформление в хозяйственной деятельности.

«Это может привести к смешиванию с деятельностью «Кондитерской корпорации «Рошен», - отмечается в сообщении.