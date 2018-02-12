Корпорация «Рошен» является владельцем серии торговых марок «Киевский торт» как словесных, так и комбинированных, заявляет пресс-служба компании.

«Рецептура и технология производства торта «Киевский» была создана более 60 лет назад на Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса (сейчас – ЗАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен»), которая в середине 90-х годов прошлого века вместе со всеми правами на интеллектуальную собственность перешла во владение корпорации «Рошен», - говорится в нем.

Корпорация «Рошен» является владельцем серии торговых марок «Киевский торт», как словесных, так и комбинированных, что подтверждается рядом свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, выданных уполномоченными государственными органами. Первая заявка на регистрацию обозначения «Киевский торт» в Украине Киевской кондитерской фабрикой имени Карла Маркса была подана еще в 1994 году. К тому же, решением Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины торговая марка «Киевский торт» признана в Украине хорошо известной относительно правопреемника Киевской кондитерской фабрики имени Карла Маркса - ЗАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен».

Таким образом, право на маркировку тортов знаком «Киевский торт» на территории Украины принадлежит исключительно корпорации «Рошен».

Корпорации стало известно, что украинские потребители столкнулись с проблемой смешения тортов под знаком «Киевский торт», в результате чего при приобретении изделий они вводятся в заблуждение относительно их производителя.

Учитывая ситуацию со смешиванием продукции под обозначением «Киевский торт», в сентябре 2017 «Рошен» подала в Хозяйственный суд Киева иск против ООО «Киевский БКК» с требованием прекратить использование на упаковках тортов серии знаков «Киевский торт» корпорации «Рошен», поскольку такая упаковка очень похожая и вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

«После получения указанного иска ООО «Киевский БКК» сразу изменил внешний вид упаковки для торта «Киевский», тем самым, по нашему мнению, выразив молчаливое согласие относительно сходства упаковок тортов», - заявили в компании.

Однако изменение указанной упаковки еще не гарантирует, что права потребителей и корпорации «Рошен» не будут нарушаться и в дальнейшем.

«Поскольку существует большое количество искаженной информации о якобы уже вынесенных судами решениях по данному делу, мы обращаем внимание, что рассмотрение на сегодняшний день еще не завершено. Следующее судебное заседание назначено на 4 июля 2018 в связи с попыткой ООО «Киевский БКК» максимально затянуть рассмотрение дела за счет привлечения третьего лица-нерезидента», - заявили в «Рошен».

«Корпорация в течение многих лет большое внимание уделяла охране и защите права интеллектуальной собственности на торговую марку «Киевский торт», в то же время ООО «Киевский БКК» и его предшественник ПАО «Киевхлеб» за 26 лет независимости Украины не смогли подать ни одной заявки на торговую марку для охраны данного товара. Законодательство Украины предоставляет правообладателю торговой марки право обращаться в суд с целью запрета другим лицам использовать обозначения, идентичные или подобные с ранее зарегистрированными торговыми марками. С учетом наличия большого количество доказательств в обоснование выдвинутых «Рошен» требований, мы считаем необходимым и дальше продолжать защиту прав на знак «Киевский торт», - резюмировали в компании.