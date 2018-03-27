Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово», - написал он в Twitter.
Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.
По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.
По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.
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