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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.   

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово», - написал он в Twitter. 

Напомним, пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека.

По уголовному делу о пожаре задержали четырех человек, в их числе - арендатор помещения, где возникло возгорание.
ForUm

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