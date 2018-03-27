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В Украине находится около 50 российских дипломатов, сообщил нардеп Иван Винник.

«Количество российских дипломатов в Украине не менялось с тех пор, как в 2014 году мы отозвали своего посла для проведения консультаций, и Россия сделала то же самое», - заявил он в эфире 112 Украина.

Позже в связи с рядом событий, в том числе и в связи с Надеждой Савченко, Украина отзывала еще часть своих дипломатов, и Россия делала то же самое, но в среднем число сотрудников представительств не менялось, объяснил Винник.

Напомним, 26 марта Украина в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля приняла решение о выдворении со своей территории 13 российских дипломатов.  

Российские дипломаты, которых собираются выслать из Украины, являются представителями спецслужб РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. 

 
ForUm

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