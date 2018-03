Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал объявленные рядом стран меры в отношении РФ «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».

«Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно», — написал министр в Twitter.

Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity