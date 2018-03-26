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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал объявленные рядом стран меры в отношении РФ «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».

«Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно», — написал министр в Twitter.

 


 

Как сообщал ForUm, в понедельник, 26 марта, 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

 
ForUm

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