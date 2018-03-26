Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал объявленные рядом стран меры в отношении РФ «самой большой коллективной высылкой российских сотрудников разведки в истории».
«Сегодняшний невероятный международный ответ наших союзников войдет в историю как самая большая коллективная высылка российских сотрудников разведки и поможет защитить нашу общую безопасность. Россия не может нарушать международные правила безнаказанно», — написал министр в Twitter.
Today’s extraordinary international response by our allies stands in history as the largest collective expulsion of Russian intelligence officers ever & will help defend our shared security. Russia cannot break international rules with impunity— Boris Johnson (@BorisJohnson) 26 марта 2018 г.
Как сообщал ForUm, в понедельник, 26 марта, 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
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