Арестованная Надежда Савченко в СИЗО Службы безопасности Украины находится под постоянным видеонаблюдением.

Об этом заявила сестра нардепа Вера, общаясь с журналистами 26 марта, сообщает Gazeta.ua.

«Камеры кругом. Видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила одеяло дополнительное, потому что холодно. Помещение не отапливается», - рассказала Вера.

Сестру она после задержания не видела - общаются через адвокатов. В том, что суд удовлетворит апелляционную жалобу, не верит. «Это ручной суд, ручной судья», - считает Вера.

Как сообщал ForUm, 22 марта Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии ее под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.