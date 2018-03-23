также в разделеОбщество
Львовский горсовет поддержал отказ от маршруток 26
В зоне АТО вторые сутки держится «тишина» 14
22 марта. Картина дня 67
В Москве вспомнили о хэштеге #FreeSavchenko 72
В Украину идет потепление 72
Меру пресечения Савченко будут избирать завтра утром 41
Фейгин о Савченко: Она меня не послушала, и вот результат 102
Сус досрочно вышел из СИЗО 46
Скубченко: При власти «патриоты», а пленных возвращает домой Медведчук 68
Во Львове утвердили даты, когда будут вывешивать красно-черный флаг 43
ВВС Украины приведены в боевую готовность после провокаций РФ 188
В «Украинском выборе» прокомментировали заявление генпрокурора 74
Исповедь сенатора Клинцевича 183
Холодницкий допускает манипуляции с прослушкой в его кабинете 32
Стало известно, когда Савченко изберут меру пресечения 48
На Харьковщине ликвидировали агентурную сеть спецслужб РФ 53
Луценко против психиатрической экспертизы Савченко 58
В СМИ появился фейк о нападении польских радикалов на пенсионера в Самборе 30

В «Рухе нових сил» отрицают причастность к партии мужчины, задержанного в киевском метро со взрывчаткой. Об этом заявил соратник экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, член партии Давид Сакварелидзе.

«Только что прочитал дешевую попытку нескольких бессовестных народных депутатов привязать очень сомнительного человека, задержанного со взрывчаткой, к «Руху нових сил»... Мы понимаем, что таким образом вы пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать так, чтобы люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не верит», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 22 марта утром на станции столичного метро «Житомирская» правоохранители задержали пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, зажги и детонаторы.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что задержанный оказался участником «Руху нових сил».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги