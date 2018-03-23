В «Рухе нових сил» отрицают причастность к партии мужчины, задержанного в киевском метро со взрывчаткой. Об этом заявил соратник экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили, член партии Давид Сакварелидзе.

«Только что прочитал дешевую попытку нескольких бессовестных народных депутатов привязать очень сомнительного человека, задержанного со взрывчаткой, к «Руху нових сил»... Мы понимаем, что таким образом вы пытаетесь дискредитировать наши мирные марши, сделать так, чтобы люди испугались, но проблема в том, что вам никто уже не верит», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 22 марта утром на станции столичного метро «Житомирская» правоохранители задержали пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, зажги и детонаторы.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк и нардеп Антон Геращенко заявили, что задержанный оказался участником «Руху нових сил».