Английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Такое решение вынес в четверг судья Дэвид Уильямс из Опекунского суда в Лондоне, сообщает Русская служба ВВС.

В этом суде рассматриваются дела лиц, лишенных способности принимать решения самостоятельно.

Как указывается в тексте решения судьи, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются без сознания, поэтому не могут дать согласие на взятие у них крови.

В настоящее время невозможно установить, когда и насколько восстановится дееспособность Сергея Скрипаля и его дочери, утраченная вследствие отравления нервно-паралитическим веществом, отметил Уильямс.

«Долгосрочные последствия воздействия этого вещества на состояние их здоровья в полной мере не ясны, хотя медицинские анализы свидетельствуют о том, что их умственные способности могут пострадать в неизвестной и пока не исследованной степени», - добавил судья.

В интересах Скрипалей судья разрешил врачам Национальной службы здравоохранения взять анализы крови у пострадавших и передать их Организации по запрещению химического оружия, а также предоставить экспертам копии медицинской истории бывшего сотрудника ГРУ и его дочери.

Также эксперты смогут заново протестировать образцы крови, ранее анализировавшиеся в правительственной лаборатории в Портон-Дауне, и провести анализ ДНК Скрипалей, чтобы удостовериться, что эта кровь взята у них.

Именно эксперты по химическому оружию в Портон-Дауне выявили в крови Скрипалей следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок».

По заверениям врачей, состояние 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери остается критическим, но в настоящее время стабильно.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.