Депутаты Европарламента в четверг, 22 марта, написали открытое письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и раскритиковали его за то, что во время поздравления Владимира Путина с победой в президентских выборах он пропустил возможность напомнить об оккупации Крыма.

Соответствующее письмо опубликовал корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

a dozen MEPs have written to @JunckerEU questioning the way he congratulated #Putin after his election win & noted that he missed an opportunity to remind the leader of #Russia about the illegal annexation & occupation of #Crimea. #Ukraine pic.twitter.com/XpBOrQg7Oj