В Великобритании доставили в больницу второго полицейского, который расследовал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Второй офицер полиции, который расследовал нападение нервно-паралитическим веществом на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, проходит лечение из-за вероятного отравления», - сообщает УНИАН со ссылкой на The Telegraph.



Эта информация появилась тогда, когда временный руководитель полиции графства Уилтшир признал, что специальная очистка главных мест от наличия остатков химического вещества, связанных с нападением, еще не началась.

Отмечается, что состояние здоровья второго полицейского сейчас ассоциируется с незначительными симптомами, включая раздражение кожи. Он проходит лечение в окружной больнице Солсбери.

По имеющимся данным, второй полицейский контактировал с объектом, который предположительно имел «вторичное заражение» от нервно-паралитического вещества «Новичок», поразившего Скрипаля около двух недель назад. Первый полицейский, детектив сержант Ник Бейли был среди первых людей, которые пытались помочь лежащему Скрипалю и его дочери, когда те были поражены в результате действия нервно-паралитического вещества. Его доставили в больницу после этого. Сейчас он находится в стабильном состоянии, хотя поначалу был в критическом.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В ответ Москва выслала британских дипломатов и закрыла Британский Совет.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.