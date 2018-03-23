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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины при выдаче ООО «Аркона Газ-Энергия» спецразрешения на разработку Свистунковско-Червонолуцкого месторождения в Полтавской области после журналистского расследования. Об этом Радио Свобода сообщила пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир.

«Предварительно действия квалифицированы по статье 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»). Следствие продолжается. О подозрении никому не сообщалось», - сообщила Олифир.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены после обращений народных депутатов Виталия Куприя и Сергея Лещенко. Они ссылались на журналистское расследование программы «Схемы» о том, что малоизвестная фирма «Аркона Газ-Энергия» без аукциона получила специальное разрешение на добычу газа в Полтавский области на 20 лет и является связанной с окружением Президента Украины Петра Порошенко.

Государственная служба геологии и недр Украины выдала соответствующее специальное разрешение 18 мая 2017. Право добывать газ на перспективном месторождении стоило фирме «Аркона Газ-Энергия» всего 3,8 миллиона гривен.

Такая стоимость, по мнению ПАО «Укрнафта», которая исследовала и разрабатывала месторождение и также претендовала на эту лицензию, не соответствует рыночной цене.  

Как сообщал ForUm, «Схемы» обнародовали расследование 20 февраля.
ForUm

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