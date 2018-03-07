В России впервые разгорается скандал с обвинениями в домогательствах в Госдуме: журналистки обвинили в непристойном поведении депутата Леонида Слуцкого. Он уверяет, что все это клевета, и требует предоставить доказательства, сообщает ВВС.

За последние две недели сразу две журналистки – замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук - рассказали о домогательствах со стороны депутата от ЛДПР Слуцкого. Ранее «Дождь» утверждал, что Слуцкий неоднократно домогался журналисток.

В Госдуме подчеркивают, что вина депутата не доказана, и советуют обращаться в комиссию по этике. Сам депутат все отрицает и грозится подать в суд за клевету.

24 марта 2017 года корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова пришла в обставленный иконами рабочий кабинет Слуцкого, чтобы взять его комментарий о визите в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Это было редакционное задание: до президентских выборов во Франции оставался месяц, и визит Ле Пен в Россию, закрытое заседание комитета с ее участием и ее встреча с президентом Путиным представляли интерес для любого СМИ.

Рустамова зашла в кабинет депутата вместе с его помощницей по работе с прессой Дианой Рудаковой, поздоровалась и объяснила цель своего визита. И сам Слуцкий, и Рудакова к тому моменту знали журналистку около двух лет, с тех пор как она начала работать парламентским корреспондентом.

В силу того, что помощница Слуцкого по совместительству работала еще и корреспондентом ТАСС, журналистка Би-би-си попросила ее на короткое время выйти из кабинета. «В Думе очень много журналистов, так как это самый открытый орган власти, и конкуренция за комментарии очень высока. Безусловно, все пытаются поймать где-то депутата так, чтобы никто из коллег этого не услышал и не узнал, и это реально сложно», - объясняет она желание остаться без свидетелей.

После того как помощница вышла, Рустамова задала свой вопрос: зачем Ле Пен накануне президентских выборов во Франции приезжала в Москву. Слуцкий ответил, что француженке просто захотелось пообщаться «с интересными политиками, которые собрались сейчас в плоскости парламентской дипломатии здесь в Государственной думе». По воспоминаниям девушки, они стояли приблизительно в трех метрах друг от друга: он опирался на стул за столом, она ближе к выходу из кабинета.

Приведенные нижe цитаты из беседы Слуцкого и Рустамовой дословные, так как весь диалог оказался полностью зафиксированным на аудиозаписи – диктофон Рустамова включила при входе в кабинет, собираясь взять комментарий.

Рустамова сообщила Слуцкому, что беседа будет вестись не под запись. В журналистской практике это означает, что она обещает депутату: его ответ не будет процитирован напрямую от его имени. Однако на протяжении всего разговора диктофон Рустамовой был включен, и, по словам журналистки, Слуцкий об этом знал.

Неожиданно в ходе разговора Слуцкий сменил тему беседы и предложил: «Зайчутка, может, тебе бросить на [...] это Би-би-си? Я тебя возьму куда-нибудь». Рустамова отказалась и уточнила, связано ли нежелание рассказывать детали визита французского политика с тем, что она работает именно на Би-би-си. «Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся», - ответил ей депутат.

- У меня есть молодой человек, Леонид Эдуардович.

- Брось его.

- Не хочу.

- Почему?

- Я хочу за него замуж.

- Отлично, будешь его жена, а моя любовница.

Рустамова еще раз попыталась задать вопрос про Ле Пен, но больше ни одного ответа по существу не получила. После чего, со словами «давай, зайчонок, будет настроение, заглядывай, я по тебе соскучился», по воспоминаниям журналистки, политик резко приблизился к ней, «провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» и отскочил.

Рустамова вспоминает, что это было настолько неожиданно, что повергло ее в шок и ступор: «Я не понимала, что произошло. Это было очень резко. Я начала заикаться, булькать, у меня было оцепеневшее состояние. Я промямлила, что я больше к вам не приду, вы распускаете руки».

Судя по ответу, который имеется на аудиозаписи беседы, Слуцкий с такой оценкой своих действий не согласился.

«Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть. Распускать руки - это некрасивое выражение», - ответил депутат.

- Но вы это делаете!

- Я это делаю красиво.

- То, что вы сейчас сделали, было очень некрасиво. Я буду очень переживать, потому что это пипец.

«Не переживай. Давай, заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть», - сказал Слуцкий и затем подытожил: «Зайчонок, если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Я готов тебе реально помогать».

Об инциденте журналистка сразу же рассказала своим коллегам и начальству. В BBC не рассказали, какие именно меры они сделали после произошедшего, но заявили, что «руководствовались пожеланиями Фариды».

Слуцкий пока никак не комментировал эти обвинения.

Поведение Слуцкого по отношению к журналисткам стало обсуждаться публично после того, как вопрос об этом задали непосредственному партийному начальнику депутата, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Жириновский ответил, что ему лично ничего неизвестно, и пообещал «побеседовать» со Слуцким. Тем же вечером «Дождь» написал на своем сайте, что о домогательствах рассказали две корреспондентки и одна продюсер, пожелавшие остаться неназванными.

Имя анонимного продюсера стало известно спустя неделю: им оказалась сотрудница «Дождя» Дарья Жук. Она рассказала, что столкнулась со Слуцким, когда звала его в эфир по СМС: «Отвечал, что придет в студию, только если я с ним поужинаю. Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы». Это было еще в 2014 году. Слуцкий это не комментировал.

До этого с публичным обвинением Слуцкого в домогательствах выступила заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. Она рассказала, что познакомилась со Слуцким в 2011 году, когда еще работала на грузинском телеканале. По ее словам, он запер журналистку в кабинете, прижал к стене и пытался поцеловать.

В Думе заявления журналисток спровоцировал неоднозначную реакцию. Слуцкий после самого первого сообщения заявил, что ему лестно сравнение с Харви Вайнштейном, но все это ложь и провокация. Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев пообещал лишить «Дождь» аккредитации.

Продюсер «Дождя» Дарья Жук на прошлой неделе подала заявление в комиссию Государственной думы по вопросам депутатской этики. Фарида Рустамова шестого марта 2018 года также подала обращение в комиссию.