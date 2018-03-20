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В районе горы Поп Иван в Карпатах заблудилось трое туристов, один из погиб, сообщает пресс-служба ГосЧС.

По предварительной информации, эти люди 17 марта совершали восхождение на гору со стороны города Рахов Закарпатской области и заблудились.

19 марта в 16:46 спасатели нашли в полоныне Гропа одного из туристов, жителя Ужгорода 1986 г.р. По словам туриста, их группа разделилась и один из мужчин, 1984 г.р., также житель Ужгорода погиб ориентировочно между полоныной Гропа и горой Выход. Третий турист, 1988 г.р., житель Тернополя самостоятельно сошел в урочище Погорилец вблизи поселка Шибене Зеленского сельсовета Верховинского района и остановился у местных жителей.

19 марта в 21:27 спасатели сопроводили пострадавшего туриста в пункт постоянной дислокации поисково-спасательного отделения на горе Поп Иван. Мужчина находился в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался.
ForUm

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