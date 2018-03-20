Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили экс-заместителю руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрию Сусу о завершении досудебного расследования в отношении него по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст. 191, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

16 марта 2018 подозреваемому и его защитникам предоставлен доступ к материалам уголовного производства, после ознакомления с которыми будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

Как установили детективы НАБУ, лицо, находясь в должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ, а в дальнейшем - заместителя руководителя Департамента ГПУ, на протяжении 2016 систематически присваивало чужое имущество, в т.ч. в крупных размерах путем злоупотребления своим служебным положением. Также подозреваемым растрачены вещественные доказательства в уголовном производстве в особо крупном размере путем продажи сторонним лицам. Речь идет о средствах и имуществе, изъятых подозреваемым в ходе проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства.

«Следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что для реализации своего преступного умысла подозреваемый, как руководитель органа досудебного расследования, привлекал сотрудников Департамента ГПУ, других правоохранительных органов и физических лиц», - отметили в НАБУ.

Кроме того, в ходе расследования установлен факт внесения подозреваемым заведомо недостоверных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2015 год. В частности, экс-заместитель руководителя Департамента ГПУ, вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции», не внес в электронную декларацию сведения о пребывании в его пользовании в течение 2015 внедорожника «Audi Q7».

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с октября 2016 года.

Напомним, 25 июля 2017 детективы НАБУ под процессуальном руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта «Борисполь».

26 июля ему сообщили о подозрении, и 27 июля экс-чиновнику ГПУ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

В январе суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 1,76 млн гривен.

Поскольку Сус не внес эти деньги в качестве залога, то судьи решили изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.



