Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения с домашнего ареста на залог 1,76 млн гривен для бывшего заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики - начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса.

Об этом говорится в решении суда от 16 января, передают Українські Новини.

Указано, что суд рассмотрел ходатайство Национального антикоррупционного бюро, согласованное со Специализированной антикоррупционной прокуратурой, об изменении меры пресечения.

Судья частично удовлетворил ходатайство и назначил Сусу залог 1 762 000 гривен, который должен быть внесен не позднее 5 дней.

В случае внесения залога подозреваемый обязан прибывать по первому требованию к детективу, прокурору, суду; не отлучаться из города Хмельницкий и Хмельницкой области без разрешения детектива, прокурора или суда; сдать на хранение в Государственную миграционную службу свои загранпаспорта.

Также Сус обязан носить электронный браслет контроля.

Срок обязанностей, возложенных следственным судьей, в случае внесения залога установлен до 16 марта включительно.

Решение обжалованию не подлежит.

Напомним, 25 июля 2017 детективы НАБУ под процессуальном руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта «Борисполь».

26 июля ему сообщили о подозрении, и 27 июля экс-чиновнику ГПУ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

Суса подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции» (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 УК).