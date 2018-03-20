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В Специализированной антикоррупционной прокуратуре на вопрос о возможной отставке главы ведомства Назара Холодницкого ответили, что он работает в обычном режиме, сообщает LIGA.net.

«Назар Холодницкий исполняет обязанности руководителя САП в обычном режиме», - сказал корреспонденту спикер прокуратуры Ярослав Гордиевич.

По его словам, завтра Холодницкий вместе с директором НАБУ Артемом Сытником отправляется в Брюссель на рабочие встречи до конца недели.

В частности, запланированы встречи с депутатами Европарламента. Среди тем обсуждения - работа антикоррупционных органов в Украине, создание антикоррупционного суда и законодательное обеспечение работы НАБУ-САП.

Ранее СМИ сообщили, что Холодницкий может подать в отставку по состоянию здоровья.

Как известно в ноябре 2017 года Холодницкого забрали в госпитализровали с подозрением на инфаркт.

Позже он подтвердил, что попал в больницу с хроническим переутомлением. Его госпитализировали из-за резкого увеличения уровня сахара в крови и скачка давления.

 
ForUm

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