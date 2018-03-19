Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций заявляет о причастности Службы безопасности Украины к 3 случаям незаконного содержания под стражей или пыткам людей в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля текущего года.

Об этом говорится в 21-м докладе УВКПЧ ООН о ситуации с правами человека в Украине в указанный отчетный период, передают Українські Новини.

«На протяжении отчетного периода УВКПЧ задокументировало 115 достоверных сообщений о незаконном или своевольном содержании под стражей, пытках, жестоком обращении и (или) сексуальном насилии, которые имели место с обеих сторон линии соприкосновения. В 15 из этих случаев имели место нарушения прав человека, которые, по утверждениям, были совершены на протяжении отчетного периода. К 3 случаям была причастна Служба безопасности Украины, а к 12 – вооруженные группы», - говорится в докладе.

Сообщается, что в 4 случаях, которые были совершены в сентябре-декабре 2017 года на территории, которая контролируется украинским правительством, были похищены группой неустановленных лиц в масках, гражданской одежде или камуфляжной форме без опознавательных знаков или эмблем, в общественном месте в дневное время.

«Эти случаи иллюстрируют тенденцию, которая вновь появилась в сентябре 2017 года (раньше она отмечалась в 2014-2015 годах): лиц, задержанных на территориях, контролируемых правительством, подвергают лишению свободы, пыткам и жестокому обращению способом, который не позволяет жертвам подавать эффективно жалобы и, таким образом, препятствует официальному расследованию сообщений о нарушении прав человека», - говорится в докладе.

УВКПЧ ООН в указанный отчетный период также задокументировало 7 новых случаев своевольного лишения свободы вооруженными группами, которые контролируются самопровозглашенными «Донецкой и Луганской народными республиками».

Жертвы в большинстве случаев были задержаны «министерством государственной безопасности» или «управлением по борьбе с организованной преступностью» на контрольно-пропускных пунктах, дома или на работе.

После задержания на КППП часто осуществлялись обыски в домах жертв и изъятие имущества.

Как ранее сообщал ForUm, по данным правозащитной организации Amnesty International, в 2016 году из «тайной тюрьмы» Службы безопасности Украины освобождены 13 человек.

В ведомстве опровергли эту информацию.