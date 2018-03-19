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Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о валюте.

Соответствующий законопроект №8152 зарегистрирован в парламенте 19 марта.

Президент определил его как неотложный.

Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады.

Напомним, Национальный совет реформам рассмотрел законопроект «О валюте» 3 марта.

Порошенко подчеркнул, что проект закона «О валюте» вводит принцип «разрешено все, что не запрещено» и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей. «Также убирается такое мучительное наказание в виде приостановления внешнеэкономической деятельности», - отметил он.
ForUm

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