Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о валюте.
Соответствующий законопроект №8152 зарегистрирован в парламенте 19 марта.
Президент определил его как неотложный.
Текст документа на данный момент отсутствует на сайте Рады.
Напомним, Национальный совет реформам рассмотрел законопроект «О валюте» 3 марта.
Порошенко подчеркнул, что проект закона «О валюте» вводит принцип «разрешено все, что не запрещено» и предусматривает введение постепенной, последовательной и гибкой либерализации на валютном рынке Украины, свободное движение капитала и других валютных ценностей. «Также убирается такое мучительное наказание в виде приостановления внешнеэкономической деятельности», - отметил он.
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