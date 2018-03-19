В Евросоюзе шокированы применением боевого химического вещества на территории Европы и ожидают привлечения к ответственности причастных к атаке в британском Солсбери.
Об этом говорится в обнародованном в понедельник в заявлении Совета Евросоюза по иностранным делам, сообщает Укринформ.
«Евросоюз выражает безусловную солидарность с Соединенным Королевством, включая усилия Великобритании по привлечению к ответственности ответственных за это преступление», - отметили главы МИД стран-членов.
ЕС также строго осудил химическую атаку против Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.
«Евросоюз очень серьезно воспринял оценки правительства Великобритании о том, что с высокой вероятностью ответственной за атаку является Россия», - заявили в Совете ЕС.
Как отмечается в заявлении, министры были шокированы применением впервые за последние 70 лет боевого химического вещества на европейской земле, что несет угрозу для всех граждан.
«ЕС призывает Россию срочно ответить на вопрос, поднятый Британией и международным сообществом, и обеспечить немедленное, полное и всеобъемлющее раскрытие своей программы «Новичок» для ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)», - подытожили представители Евросоюза.
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.
При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.
14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.
Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время