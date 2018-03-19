Проведение российской оккупационной администрацией так называемых выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму является очередным грубым нарушением Россией международного права, а их результаты не соответствуют действительности, подчеркивает Президент Петр Порошенко.

«Ни зафиксированная «явка», ни нарисованный «результат» не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные «данные» являются ни чем иным, как фальсификацией. И говоря известным российским фразеологизмом – это «филькина грамота». Ее Кремль теперь и будет использовать в гибридной информационной войне, которую он ведет не только против Украины, а против всего мира», - говорится в заявлении Президент в связи с проведением оккупационной администрацией так называемых выборов на временно оккупированной полуострове.

«Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий. Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы Президента Украины», - подчеркнул Порошенко.

По его убеждению, очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал. Он выразил благодарность международным партнерам «за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны. И о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины».

«Приветствую также решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма», - сказал Глава государства.

Порошенко также поблагодарил жителей полуострова, которые продолжили отстаивать свою патриотическую позицию. «Я благодарен тем крымчанам, которые не приняли участие в этом фарсе, несмотря на серьезное давление, которое они испытывали. Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками. Но их молчаливый протест красноречиво показал: Крым - это Украина», - подчеркнул Президент.

Напомним, в 2018 году выборы президента России прошли 18 марта – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма.

Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента, получив 76,65% голосов после обработки 99,5% бюллетеней.

Европейский Союз не признает результатов голосования в аннексированном Россией Крыму во время выборов президента этой страны, заявила вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.