В Черниговской области задержали банду грабителей элитных особняков и дачных домиков.

Как сообщает пресс-служба облполиции, оперативники длительное время документировали преступную деятельность банды. Только за последние несколько месяцев злоумышленникам удалось ограбить десятки загородных домов. Брали самое ценное, чем нанесли значительный материальный ущерб.

Полицейские собрали достаточную доказательную базу, после чего провели задержание подозреваемых в Козелецком районе в момент очередной попытки вывоза ценных вещей из элитного имения.

В ходе санкционированных обысков дома у задержанных полиция изъяла более двухсот похищенных вещей, которые они не успели реализовать.

В частности, это квадроциклы, лодочные двигатели, снегоуборочная техника, высококачественный электроинструмент ведущих мировых марок, плазменные телевизоры, оргтехника и другие ценные вещи.

Полицейским понадобилось несколько грузовиков, чтобы вывезти все имущество. Кроме этого, полиция обнаружила у злоумышлеников почти две тысячи патронов различных калибров к автоматическому оружию.

В преступную группу входили пятеро ранее судимых граждан – жителей Чернигова и области. Установлена причастность разоблаченной воровской группы к более чем двум десяткам подобных преступлений.

По факту каждого из преступлений открыто уголовное производство по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) - наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Решением суда подозреваемые арестованы.

Проводится досудебное расследование.