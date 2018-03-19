Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 14-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 9-ти электронных деклараций, сообщает пресс-служба НАПК.
Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем принятия этих решений.
Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:
1) Александр Заболотный, депутат Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области, за 2016 год;
2) Святослав Ильев, начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции, 2015 год;
3) Василий Куйбида, президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, за 2016 год;
4) Дмитрий Святаш, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы;
5) Олег Трачук, начальник следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, 2015 и 2016 годы;
6) Петр Цигикал, директор Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины, 2015 и 2016 годы;
7) Ирина Антипова, судья Кировоградского районного суда, 2015 и 2016 годы;
8) Евгений Балицкий, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 год;
9) Андрей Лозовой, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная);
10) Олег Ляшко, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная);
11) Светлана Павлюк, заведующая сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в Киеве, 2015 и 2016 годы;
12) Елена Сотник, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы (исправленные);
13) Виктор Фомин, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области 2015 и 2016 годы;
14) Нестор Шуфрич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная).
Решение о результатах осуществления полной проверки еще 9-ти е-деклараций касались 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:
1) Сергей Иванюченко, председатель Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области, 2015 и 2016 годы;
2) Юлия Куликова, заместитель начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год;
3) Виктор Ладуха, депутат Сумского областного совета, 2016 год;
4) Александр Ляшенко, заместитель начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления Киевской ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области, по 2016 год;
5) Петр Педорич, директор коммунального предприятия «Борщаговка», за 2016 год;
6) Тамила Писана, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 2015 год;
7) Игорь Поворозник, депутат Торговицкого сельского совета Новоархангельского района Кировоградской области, за 2016 год;
8) Алексей Ярош, заместитель городского головы Северодонецкого горсовета, за 2016 год.
Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.
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