Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 14-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 9-ти электронных деклараций, сообщает пресс-служба НАПК.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

1) Александр Заболотный, депутат Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области, за 2016 год;

2) Святослав Ильев, начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции, 2015 год;

3) Василий Куйбида, президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, за 2016 год;

4) Дмитрий Святаш, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы;

5) Олег Трачук, начальник следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, 2015 и 2016 годы;

6) Петр Цигикал, директор Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины, 2015 и 2016 годы;

7) Ирина Антипова, судья Кировоградского районного суда, 2015 и 2016 годы;

8) Евгений Балицкий, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 год;

9) Андрей Лозовой, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная);

10) Олег Ляшко, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная);

11) Светлана Павлюк, заведующая сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в Киеве, 2015 и 2016 годы;

12) Елена Сотник, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы (исправленные);

13) Виктор Фомин, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области 2015 и 2016 годы;

14) Нестор Шуфрич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная).

Решение о результатах осуществления полной проверки еще 9-ти е-деклараций касались 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:

1) Сергей Иванюченко, председатель Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области, 2015 и 2016 годы;

2) Юлия Куликова, заместитель начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год;

3) Виктор Ладуха, депутат Сумского областного совета, 2016 год;

4) Александр Ляшенко, заместитель начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления Киевской ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области, по 2016 год;

5) Петр Педорич, директор коммунального предприятия «Борщаговка», за 2016 год;

6) Тамила Писана, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 2015 год;

7) Игорь Поворозник, депутат Торговицкого сельского совета Новоархангельского района Кировоградской области, за 2016 год;

8) Алексей Ярош, заместитель городского головы Северодонецкого горсовета, за 2016 год.

Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.