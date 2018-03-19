также в разделеОбщество
Заместитель: Волошина заставляли подписать незаконные акты Николаевской ОГА 10
Количество крымчан, обучающихся на украинском языке, сократилось на 97% 8
Гройсман инициировал проверку законности обысков на «Новой почте» 26
Суды рассматривают только треть дел НАБУ 11
Полиция изъяла телефон с перепиской Волошина, где он говорил о самоубийстве 43
ООН снова обвинила СБУ в пытках людей в «тайных тюрьмах» 61
Снегопад парализовал Днипро 62
Балух объявил голодовку 25
На Прикарпатье спасают прилетевших аистов 39
Кириленко не верит, что телеканалы «забыли» Крым на карте случайно 56
Задержана банда налетчиков на элитные дома, награбленное вывозили грузовиками 94
В Украине объявлены в розыск 7 тысяч неплательщиков алиментов 34
Азаров просит допросить его в суде над Януковичем с помощью видео 33
Украинцы смогут оформлять визы в Кувейт в аэропорту 99
Еще один телеканал показал карту Украины без Крыма 171
Омбудсмен: Россияне не жаловались на недопуск на выборы в Украине 38
Кольченко посадили в ШИЗО за поход в библиотеку 49
Минобороны купило на нужды АТО «дымы» для страйкбола на 72 миллиона 73

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций еще 14-ти лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 и 2016 годы. Вместе с этим были приняты решения о результатах осуществления полной проверки очередных 9-ти электронных деклараций, сообщает пресс-служба НАПК.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней и начнутся на следующий день за днем ​​принятия этих решений.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

1) Александр Заболотный, депутат Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области, за 2016 год;

2) Святослав Ильев, начальник отдела розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции, 2015 год;

3) Василий Куйбида, президент Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, за 2016 год;

4) Дмитрий Святаш, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы;

5) Олег Трачук, начальник следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, 2015 и 2016 годы;

6) Петр Цигикал, директор Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины, 2015 и 2016 годы;

7) Ирина Антипова, судья Кировоградского районного суда, 2015 и 2016 годы;

8) Евгений Балицкий, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 год;

9) Андрей Лозовой, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная);

10) Олег Ляшко, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная);

11) Светлана Павлюк, заведующая сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в Киеве, 2015 и 2016 годы;

12) Елена Сотник, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 и 2016 годы (исправленные);

13) Виктор Фомин, судья Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области 2015 и 2016 годы;

14) Нестор Шуфрич, народный депутат Украины VIII созыва, 2015 года (исправленная).

Решение о результатах осуществления полной проверки еще 9-ти е-деклараций касались 8-ми лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления:

 

1) Сергей Иванюченко, председатель Белокуракинской районной государственной администрации Луганской области, 2015 и 2016 годы;

2) Юлия Куликова, заместитель начальника отдела организации деятельности в сфере предотвращения и противодействия коррупции Генеральной прокуратуры Украины, за 2016 год;

3) Виктор Ладуха, депутат Сумского областного совета, 2016 год;

4) Александр Ляшенко, заместитель начальника отдела организации разоблачения экономических преступлений оперативного управления Киевской ОГНИ Харькова ГУ ГФС в Харьковской области, по 2016 год;

5) Петр Педорич, директор коммунального предприятия «Борщаговка», за 2016 год;

6) Тамила Писана, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, 2015 год;

7) Игорь Поворозник, депутат Торговицкого сельского совета Новоархангельского района Кировоградской области, за 2016 год;

8) Алексей Ярош, заместитель городского головы Северодонецкого горсовета, за 2016 год.

Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

67
Теги