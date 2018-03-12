Европейский Союз не признает результатов голосования в аннексированном Россией Крыму во время выборов президента этой страны. Об этом заявила вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Моґерини во время совместного брифинга с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает Радио Свобода.

«Этот визит происходит буквально за несколько дней до четвертой годовщины незаконной аннексии Крыма и Севастополя. Мы не признаем эту незаконную аннексию и продолжаем внедрять нашу политику в отношении непризнания... Мы не признаем так называемые выборы там, и мы остаемся преданными полному воплощению нашей политики непризнания, как я сказала, в том числе путем санкций», - сказала Могерини.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 – годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совет безопасности и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов на аннексированнмо полуострове.

Между тем прокуратура Автономной Республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в Крыму, им грозит ответственность по статье «государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014.