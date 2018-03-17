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Посла Великобритании Лори Бристоу вызвали в российское Министерство иностранных дел. Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

Бристоу вызывают в МИД уже второй раз за последние дни — так, 13 марта он встречался с первым заместителем министра Владимиром Титовым.

Вызов посла произошел на фоне обострения отношений между Лондоном и Москвой в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.  

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

Следственный комитет, со своей стороны, возбудил дело о покушении на Юлию Скрипаль — российскую гражданку.
ForUm

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