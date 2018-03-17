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За минувшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО.

По данным пресс-центра штаба, зафиксирован один обстрел опорных пунктов ВСУ.

На луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП-1 вел огонь по позициям в районе населенного пункта Троицкое.

На донецком направлении в течение суток сохранялась тишина.

В результате вражеского огня ни один украинский военный не пострадал.
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