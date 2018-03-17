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Представительство Украины при ЕС обратило внимание руководства телеканала Euronews на недопустимость обнародования в эфире сюжетов о Крыме без упоминания, что это оккупированная с нарушением международного права Россией украинская территория.

Об этом представитель Украины при ЕС Николай Точицкий написал в письме главному редактору телеканала, реагируя на сюжет от 14 марта о противоправном визите Путина в Крым, сообщает Укринформ.

«Я действительно не думал, что буду уже второй раз за почти два месяца писать письма телеканала Euronews по сюжету о Крыме.

С большим беспокойством я посмотрел сюжет о нелегальном визите президента России в Крым для ведения избирательной кампании на оккупированной территории. И снова не было упоминания о нелегальной оккупации Россией полуострова... Какими на этот раз будут ваши аргументы в связи с этим», - обратился украинский посол к руководству телеканала.

Он напомнил, что 12 марта высокий представитель ЕС Могерини заявила, что Евросоюз не признает так называемые выборы, которые РФ противоправно проводит на суверенной территории Украины.

«Относясь с полным пониманием к важности донесения крымской темы для международной аудитории, я еще раз призываю ваше уважительное СМИ должным образом поднимать этот вопрос и бездействовать в интересах российской пропаганды, транслируя выступление Путина о «настоящей демократии» на фейковом референдуме во время аннексии», - отметил представитель Украины при ЕС.

Ранее возмущение указанным сюжетом Euronews выразило Министерство иностранных дел Украины.

В европейских политических, экспертных и журналистских кругах все чаще звучит критика редакционной политики Euronews, в частности, выхода в эфир материалов, содержащих явные признаки кремлевской пропаганды.

Как известно, украинская редакция Euronews прекратила существование в 2017 году.
ForUm

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