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Посол России в Великобритании Александр Яковенко рассказал, что глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с ним в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку.

Посол заявил, что отнесся к этому спокойно, воспринимая любой разговор с министром как возможность задать свои вопросы, сообщает РИА Новости.

«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», — сказал Яковенко.

Он добавил, что спросил министра Джонсона о том, как следует рассматривать сделанные в парламенте заявления и угрозы нанести киберудар против России. «Мне ничего не ответили. Мне сказали: «Господин посол, вы, видимо, неправильно поняли», — сказал Яковенко.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.
ForUm

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