Президент Украины Петр Порошенко призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не признавать результатов нелегитимных выборов РФ в Крыму. Как сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства, об этом шла речь в ходе телефонного разговора сторон в пятницу, 16 марта, вечером.

«Порошенко призвал своего турецкого коллегу не признавать результатов нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинге на временно оккупированном полуострове», - сообщили в пресс-службе.

«Крым – это Украина. И мы рассчитываем на традиционную поддержку со стороны Турции», - заявил он.

Во время разговора стороны согласовали график последующих контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализацию переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.

Ранее Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в аннексированном Крыму.

1 марта Верховная Рада призвала Совет безопасности и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов на аннексированнмо полуострове.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 – годовщину российской аннексии Крыма.