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Президент Украины Петр Порошенко посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент посетил освобожденную Катериновку и Золотое на Луганщине, где построен контрольно-пропускной пункт через линию соприкосновения, но его работу заблокировали российские оккупанты», - написал он в Facebook.

Напомним, в начале февраля волонтер Юрий Мысягин сообщил, что украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка Попаснянского района Луганской области, который находился в «серой зоне».

Однако в штабе АТО заявили, что село давно подконтрольно Украине.

В начале октября 2017 года Трехсторонняя контактная группа в Минске  поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии КПВВ «Золотое», однако руководство ОРЛО в очередной раз сорвало открытие КПВВ.

 
ForUm

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