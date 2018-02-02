также в разделеОбщество
СБУ: Член сборной РФ по стрельбе воевал на Донбассе в рядах ЧВК «Вагнера» 7
Медведчук: Лечить дифтерию в Украине нечем 6
Жебривский: Информация о переносе КПВВ из Майорска – фейк 23
Из ливийского плена освобождены 4 украинцев 15
В 2017 году Минобороны наградило огнестрельным оружием 210 человек 34
Боевики заблокировали восстановление связи Vodafone 1187
За сутки в зоне АТО – 4 обстрела, потерь нет 22
В УПЦ увидели, что депутат Луценко с помощью ВР пытается оправдать действия поджигателей Десятинного монастыря 53
Дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского закрыла САП 34
ГПУ будет просить для Гужвы более строгую меру пресечения 22
1 февраля. Картина дня 45
Минобразования опровергает отмену родительских комитетов в школах 208
Синоптики спрогнозировали погоду на февраль 109
В украинских школах запретили родительские комитеты 151
Общественным объединениям пригрозили ответственностью за милитаризацию 39
Российский суд отказался выпустить Гриба из СИЗО 26
ВСП вступился за судью Гольник в споре о несовместимости 43
Разведка: «Гумконвой» РФ привез на Донбасс военное оборудование 213

Украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка Попаснянского района Луганской области, который находился в «серой зоне» на линии разграничения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Жилой поселок Катериновка Луганской области наш!» – написал он.

«Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно. Жители поселка снова вернулись в Украину. Никаких нарушений. По Минск договоренности - это все наше», – подчеркнул волонтер.

Напомним, в ноябре 2017 года подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.

В январе военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги