Украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка Попаснянского района Луганской области, который находился в «серой зоне» на линии разграничения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.
«Жилой поселок Катериновка Луганской области наш!» – написал он.
«Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно. Жители поселка снова вернулись в Украину. Никаких нарушений. По Минск договоренности - это все наше», – подчеркнул волонтер.
Напомним, в ноябре 2017 года подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.
Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.
В январе военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.
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