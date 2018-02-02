Украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка Попаснянского района Луганской области, который находился в «серой зоне» на линии разграничения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

«Жилой поселок Катериновка Луганской области наш!» – написал он.

«Некоторое время назад ВСУ сделали все тихо и спокойно. Жители поселка снова вернулись в Украину. Никаких нарушений. По Минск договоренности - это все наше», – подчеркнул волонтер.

Напомним, в ноябре 2017 года подразделения Вооруженных сил Украины на луганском направлении улучшили тактическое положение с целью улучшения условий наблюдения за противником и ведения оборонительного огня в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных войск.

Так, украинскими военными были освобождены населенные пункты Гладосово и Травневое.

В январе военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области.