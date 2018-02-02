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Населенный пункт Катериновка Луганской области, расположенный возле линии разграничения, уже длительное время подконтролен Украине, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины помогают местному населению в решении насущных вопросов и возврату к мирной жизни», - отметили в штабе.

Ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что украинские военные взяли под контроль поселок Катериновка Попаснянского района Луганской области, который находился в «серой зоне».
ForUm

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