Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

«Мы ничего не имеем против русских. То, что произошло, не приведет к русофобии. Наши претензии - к Путину и к Кремлю, а также к его решению - а мы считаем, крайне вероятно, что это было его решение - применить нервно-паралитический токсин на территории Британии, на территории Европы», - заявил Джонсон, сообщает Би-би-си.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.