Сессия Одесского областного совета, которая состоялась 14 марта, проигнорировала обращение главы Одесской областной администрации Максима Степанова о назначении директором Одесского художественного музея одесского художника Александра Ройтбурда, сообщает Comments.ua.

Ранее конкурсная комиссия управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации выбрала директором Одесского художественного музея Александра Ройтбурда, и его кандидатура была согласована постоянной комиссией по управлению имуществом общей собственности территориальных громад, но не прошла согласование комиссии по вопросам образования, науки, молодежной политики, спорта, культуры и туризма, в которой преобладают представители Оппозиционного блока. Тема приобрела общественный резонанс и широко обсуждалась в социальных сетях и местных СМИ. Под стенами областного совета прошел митинг против назначения художника.

Невыразительное выступления главы Одесской ОГА Максима Степанова в поддержку одесского художника никого не убедило и депутаты Одесского областного совета провалили голосование по кандидатуре. За проголосовало 28 депутатов, против 22, не голосовали 34.

Комментируя это событие руководитель «Центра военно-политических исследований» Дмитрий Тымчук выразил обеспокоенность тем, что губернатор Степанов не контролирует ситуацию в регионе: «Глава Одесской ОГА должен оперативно вразумить этих граждан (депутатов оппоблока - ред.). Потому что возникает вопрос о том, насколько он контролирует ситуацию».