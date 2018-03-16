Генеральная прокуратура Украины намерена допросить внефракционного народного депутата Надежду Савченко в деле о расстрелах во время событий Евромайдана в феврале 2014 года.

Об этом Радио Свобода сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Следователь договаривается о дате допроса, она еще не определена», - сказал Горбатюк.

Напомним, 15 марта перед допросом в СБУ Савченко заявила, что видела, как спикер Верховной Рады Андрей Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина».

Позже она заявил, что перепутала Парубия с Сергеем Пашинским.