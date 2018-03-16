Отравлением бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля Россия доказала, что готова применить все возможные средства, включая химический терроризм. Об этом в интервью BBC Україна заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«То, что произошло – это реальное свидетельство не только того, что Россия работает против демократических институтов цивилизованного мира. Это свидетельство того, что Россия готова для этого применить все возможные средства, включая химический терроризм. Это должно быть окончательно доказано, но мы доверяем расследованию наших британских друзей», – отметил он.

По словам Климкина, Украина готова предоставить необходимую помощь в данном расследовании.

«Все понимают, что мало того давления на Россию, мало тех санкций и мы должны идти вперед. И смысл не только в том, чтобы выслать 23 российских дипломатов. Мы говорим с Британией о «списке Магнитского» и очень серьезных законах», – заявил он.

«Тереза ​​Мэй сказала, что мы должны сделать так, чтобы российская угроза не была направлена ​​на цивилизованный мир, трансатлантическое сообщество. А мы – часть этого сообщества. Поэтому мы солидарны с нашими союзниками и будем с ними работать. Теперь все понимают, что Россия может пойти абсолютно на все, что нет никакой красной линии», – подытожил Клмкин.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.