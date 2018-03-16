Венгрия в своих последних заявлениях относительно введения миссии ОБСЕ на Закарпатье вплотную приблизилась к красной линии. Об этом в интервью BBC Україна заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Я считаю, что венгерская сторона и содержательно, и, если хотите, по форме и атмосферой своих заявлений уже вплотную приблизилась к красной линии. Поскольку так с партнерами в принципе не разговаривают», – отметил он.

По словам министра, то, что делает сейчас Венгрия – это сознательная политическая манипуляция или откровенное искажение реальности. «Ну какая миссия ОБСЕ на Закарпатье? Там что, опасно? Смешно, когда венгерское консульство говорит, что опасно ехать на Закарпатье», – подчеркнул он.

«Второе нападение на помещение венгерского сообщества организовала ФСБ. Организатор этой группы пришел из Приднестровья и ушел в Приднестровье. И я не исключаю, что Россия попытается еще что-то сделать. Какая миссия нам нужна? Миссия борьбы с ФСБ? И при чем здесь ОБСЕ?» – заявил Климкин

Как сообщал ForUm, в Ужгороде в ночь на 27 февраля произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Это уже вторая попытка поджога офиса КМКС в Ужгороде. 4 февраля злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания.

Позже глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что попытку поджога совершили двое граждан Польши, члены праворадикальной организации «Фаланга».

Правоохранители раскрыли оба резонансных нападения.

Подозреваемые в совершении нападения 27 февраля были задержаны в воскресенье, 4 марта: один – в Черкассах, двое – в Кропивницком.

21 и 22 февраля в Варшаве были задержаны двое злоумышленников, совершивших нападение 4 февраля.

После этих инцидентов общество венгерской культуры Закарпатья призвало ввести в регион миссию ОБСЕ.

В свою очередь миссия ОБСЕ сообщила об усилении мониторинга в Ужгороде.

Дипломаты Венгрии рекомендовали венгерским туристам отказаться от поездок на Закарпатье на протяжении 16-18 марта, особенно в города Хуст и Ужгород.