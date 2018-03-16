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Из-за вступления в силу изменений в Уголовно-процессуальный кодекс порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«В последнее время в СМИ распространяется информация об осложнениях, которые могут возникнуть в связи с вступлением в силу 16.03.2018 изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которой является обязательным условием для выдачи тел умерших людей для захоронения», – говорится в сообщении.

Прокуратура отмечает, что с целью снятия социального напряжения правоохранительными органами и судебно-медицинскими учреждениями будет внедрена в практика проведения исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно медицинских экспертиз.

В ведомстве подчеркнули, что таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.

 
ForUm

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