Бывший агент КГБ Борис Карпичков, живуший в эмиграции в Новой Зеландии, заявил об угрозах в свой адрес, полученных за месяц до отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

По словам Карпичкова, ему сообщили о том, что он сам и Скрипаль станут объектами нападения.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что получил информацию от надёжного источника в российских спецслужбах, однако не счёл угрозы серьезными, так как получал их и раньше. Карпичков подчеркнул, что не был знаком со Скрипалем. Ответственность за его отравление, он возложил на российские спецслужбы.

В интервью изданию New Zealand Herald Карпичков рассказал о нападении на него в Новой Зеландии. Инцидент произошел в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок, сообщает Радио Свобода.

По словам Карпичкова, после этого он почувствовал себя нехорошо. Позднее врач диагностировал у него грипп. Карпичков утверждает, что позднее у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Полиция Новой Зеландии начала проверку. Там подтвердили, что с 2006 по 2007 год Карпичков, действительно, находился в стране.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали, и он уехал в Новую Зеландию.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

14 марта британский премьер Тереза Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона.