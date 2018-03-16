Российская Федерация проводит модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения на полуострове ядерного оружия.

Об этом на специальном заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН.

«Мы наблюдаем усиленную милитаризацию Крыма, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия более чем вдвое увеличила количество своего военного персонала на полуострове и проводит модернизацию военной инфраструктуры Крыма для развертывания ядерного оружия», - заявила замминистра.

Напомним, ранее уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Российская Федерация завезла на территорию оккупированного Крыма шесть ядерных боеголовок.