Российская Федерация проводит модернизацию военной инфраструктуры в оккупированном Крыму для размещения на полуострове ядерного оружия.
Об этом на специальном заседании Совета безопасности ООН по ситуации в Крыму заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, сообщили в Постоянном представительстве Украины при ООН.
«Мы наблюдаем усиленную милитаризацию Крыма, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия более чем вдвое увеличила количество своего военного персонала на полуострове и проводит модернизацию военной инфраструктуры Крыма для развертывания ядерного оружия», - заявила замминистра.
Напомним, ранее уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что Российская Федерация завезла на территорию оккупированного Крыма шесть ядерных боеголовок.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время