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17-19 марта в результате воздействия двух активных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия, сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.  

Так, 17 марта в северной половине страны сильный снег (в центральных и Харьковской областях с дождем), метели, местами гололед, налипание мокрого снега.

18 марта, в большинстве западных, центральных и Одесской областях сильные снегопады, метели, в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях сильный дождь).

19 марта в восточных, Полтавской, Днепропетровской, ночью и в Кировоградской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях сильный снег (в Запорожской, Донецкой, Луганской областях с дождем), метели. В Украине порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Также ожидается снижение ночной температуры до 10-16°, в южной части до 4-10° мороза.
ForUm

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