Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности председателя Национального банка Украины, сообщает информационное управление Аппарата ВР.

За соответствующее постановление №7500 проголосовали 342 народных депутата.

«В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановила: освободить Гонтареву от должности председателя Национального банка Украины», – говорится в документе.

Как ранее сообщал ForUm, Валерия Гонтарева 10 мая 2017 подала заявление об отставке с должности главы НБУ. С тех пор она находилась в отпуске.

18 января Президент Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на должность главы НБУ. Одновременно было зарегистрировано постановление об увольнении Гонтаревой.

5 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам финансовой и банковской деятельности рекомендовал парламенту поддержать проекты постановления о назначении Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины и об увольнении Гонтаревой.